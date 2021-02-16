Во Владимирской области на 312 км трассы М-7 Волга из-за ДТП временно перекрыто движение в сторону Москвы.

Во Владимирской области на 312 км трассы М-7 "Волга" из-за ДТП временно перекрыто движение в сторону Москвы.ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что 16 февраля ориентировочно в 15:15 на 312-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил попутное столкновение с КДМ дорожных служб. Пострадавших нет.Возможный маршрут объезда: поворот на Муром на 324-м км М-7, далее по дороге 17К-2 через Чулково и Татарово, далее по дороге 17Н-1 через Сергиевы-Горки и выходом на М-7 на 298-м км в Вязниках.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются. Дорожные службы ликвидируют последствия аварии.Фото иллюстративное.