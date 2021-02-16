В соответствии с пожеланиями Натальи Михайловны местная администрация выкупит у неё комнату за 513 тысяч рублей.

Из-за пожара в собинских «казармах» инвалид I группы Наталья Кузьмина осталась без единственной комнаты, в которой она проживала. Сгоревший дом отключили от коммуникаций, и несмотря на то, что недвижимость пенсионерки не пострадала, жить в ней сейчас невозможно.Проблема поднималась на пресс-конференции губернатора, которая состоялась 27 января. И вот, спустя три недели её удалось решить.Как рассказал на своей официальной странице «Вконтакте» глава региона Владимир Сипягин, в соответствии с пожеланиями Натальи Михайловны местная администрация выкупит у неё комнату за 513 тысяч рублей. Перевод средств состоится не позднее чем через месяц со дня заключения сторонами соглашения о выкупе.Напомним, что ранее глава региона на помощь погорельцам и обследование сгоревшего здания 5 млн рублей.