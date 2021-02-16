Из-за порыв теплосети на улице Луначарского всё-таки пришлось отключать тепло у ряда домов. Энергетики к ремонтным работам привлекли 14 человек и 8 единиц техники. Устранить дефект

Из-за порыв теплосети на улице Луначарского всё-таки пришлось отключать тепло у ряда домов. Энергетики к ремонтным работам привлекли 14 человек и 8 единиц техники. Устранить дефект теплопровода планируют к 18:00, а подать тепло к 8 часам вечера. Напомним, 15 февраля из-за порыва на теплотрассе перекрыли улицу Луначарского. Сперва энергетики сообщали, что дефект теплопровода незначительный и