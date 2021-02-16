Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.

Владимирский филиал «Т Плюс» приостанавливает ремонтные работы по устранению дефекта на улице Луначарского, д. 13. Для того, чтобы снизить риск повреждения системы теплоснабжения города, принято решение продолжить работы при более благоприятных погодных условиях.Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.