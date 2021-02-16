Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 60 лет с диагнозом ковид, сопровождавшимся сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 46 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 10 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 60 лет с диагнозом ковид, сопровождавшимся сахарным диабетом.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. Шесть заболевших выявлено в Нерехте, пять - в Шарье. Четыре человека подхватили вирус в Костромском районе. По два инфицированных прибавилось в Буе, Мантурове и Галичском районе. По одному – в Волгореченске, Парфеньеве, Антропове, Вохомском и Красносельском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17878 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15231 пациента. В стационарах лежит 413 человек, из них 287 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2030 заболевших.