Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 832 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 16 февраля, во Владимирской области подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 32 заболевших Covid-19. Ещё 19 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Ковровском, 10 - в Александровском, 9 - в Кольчугинском, 7 - в Суздальском районах. По 6 человек заболели в Петушинском и Киржачском, по 5 - в Собинском и Судогодском, по 4 - в Меленковском и Юрьев-Польском районах.Два пациента с ковидом прибавилось в Гороховецком, по 1 - в Камешковском, Вязниковском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 832 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.