После массовых акций протеста в России у Незалежной вновь обострились фантомные боли. В Киеве решили, что у них появилась возможность вернуть оккупированные территории.

После массовых акций протеста в России у Незалежной вновь обострились фантомные боли. В Киеве решили, что у них появилась возможность вернуть "оккупированные" территории.Председатель правления украинской Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, которая принимала участие в переговорах по Донбассу, увидела якобы готовящийся в России транзит власти. Политик предложила Киеву воспользоваться ситуаций, чтобы нанести удар по Москве.Айвазовская отметила, что политики и аналитики Незалежной должны пристально следить за происходящими в Росси процессами и не упустить момент, когда в "несокрушимой" стене появится маленькая трещина. Тогда Украине нужно будет заручиться поддержкой Запада и вернуть контроль над Кымом и Донбассом. Женщина считает, что у Киева есть на это право, поскольку он находится в позиции жертвы.Ольга Айвазовская рекомендовала Верховной Раде Украины разработать подробный план действий по возвращению утраченных территорий в состав государства, посоветовав депутатам использовать опыт Хорватии. Политик отметила, что соответствующий документ уже существует, но пока не зарегистрирован на сайте парламента.По словам Айвазовской, всё это нужно, чтобы в судьбоносный час украинцы не были "слепыми котятами". Поэтому для реинтеграции необходим не только план, но и конкретные законы, институты и правовые акты, чтобы их можно было сразу же задействовать при "нападении".