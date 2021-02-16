Как звучит Владимирская область? Об этом можно узнать, побывав на персональной выставке художника из Москвы Ульяны Подкорытовой. Она открылась во Владимире в Центре современной культуры Флигель.

Как звучит Владимирская область? Об этом можно узнать, побывав на персональной выставке художника из Москвы Ульяны Подкорытовой. Она открылась во Владимире в Центре современной культуры "Флигель".На вернисаже Ульяна презентовала звуковую карту мест Владимирской области. На которой обозначено языческое урочище Шушмор. Оно связано с аномальными явлениями. На карте также есть Плавучее озеро, где по легенде утопили останки убийц князя Андрея Боголюбского. На звуковую дорожку попала и река Клязьма, куда по преданию во время нападения Батыя горожане спрятали Золотые ворота, которые до сих пор не нашли. Вместе с картой зрители могут посмотреть на керамику, живопись и арт-объекты современного художника Ульяны Подкорытовой. Ее работы демонстрировались на знаковых площадках в Москве как Центр современного искусства "Винзавод", Музей современного искусства "Гараж" , галерее "Триумф" Мультимедиа Арт Музей.Ульяна Подкорытова, член Московского союза художников:- Я занимаюсь русским фольклором. Как я не могу поехать в города с такой богатой историей! Я не раздумывая приехала во Владимир. Всего лишь лишь на три дня, чтобы открыть уж не такую большую выставку, но я здесь подпитываюсь, я здесь вдохновляюсь. Для меня это очень важно и гиперинтересно обращаться к нашей истории через вот эту архитектуру или эту звуковую карту, связанную со звуками здешних мест и с историей здешних мест.