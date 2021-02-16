За несоблюдение требований при подготовке конкурсной документации одному из чиновников мэрии Владимира грозит штраф в 3000 рублей.
За несоблюдение требований при подготовке конкурсной документации одному из чиновников мэрии Владимира грозит штраф в 3000 рублей.
По данным департамента безопасности обладминистрации на составлявшего документацию к аукциону на ремонт Добросельского парка, завели административное дело.
Напомним, что во Владимире был завершен только в декабре. Именно в поздних сроках реконструкции и обвиняют городскую администрацию.
При этом, впервые за много лет в парке
смонтированы сети водоснабжения , канализация и ливневка. Созданы система освещения,
прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки, построен большой детский городок, организованы
клумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, в «Добросельском» завершено строительство
дог-парка, установлен обогреваемый стационарный туалет.
На 2021 год запланирован второй этап реконструкции стоимостью около 62 миллионов рублей.