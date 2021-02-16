За несоблюдение требований при подготовке конкурсной документации одному из чиновников мэрии Владимира грозит штраф в 3000 рублей.

За несоблюдение требований при подготовке конкурсной документации одному из чиновников мэрии Владимира грозит штраф в 3000 рублей.По данным департамента безопасности обладминистрации на составлявшего документацию к аукциону на ремонт Добросельского парка, завели административное дело.Напомним, что во Владимире был завершен только в декабре. Именно в поздних сроках реконструкции и обвиняют городскую администрацию.При этом, впервые за много лет в паркесмонтированы сети водоснабжения , канализация и ливневка. Созданы система освещения,прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки, построен большой детский городок, организованыклумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, в «Добросельском» завершено строительстводог-парка, установлен обогреваемый стационарный туалет.На 2021 год запланирован второй этап реконструкции стоимостью около 62 миллионов рублей.