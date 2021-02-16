Задержаны шестеро местных жителей.

В Гусь-Хрустальном в одном из городских зданий оперативники накрыли подпольный игровой клуб. Задержаны шестеро местных жителей.По версии следствия в период с июля 2018 по февраль текущего года подозреваемые (мужчины в возрасте от 22 лет до 50-ти) оборудовали помещения в зданиях по улицам Калинина и Интернациональная под игровые залы. Поставили компьютеры. В ходе обысков правоохранители изъяли 250 тысяч рублей и оборудование - 8 компьютеров и 9 терминалов. Известно, что допуск в подпольное казино имел ограниченный круг проверенных лиц. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.