Награды – за работу во время пандемии. Члены партии «Единая Россия» выразили благодарность пятидесяти волонтерам Владимирской области, которые и сейчас продолжают оказывать помощь

Награды – за работу во время пандемии. Члены партии «Единая Россия» выразили благодарность пятидесяти волонтерам Владимирской области, которые и сейчас продолжают оказывать помощь нуждающимся жителям. Еще в марте прошлого года в регионе создали Волонтерский центр партии, где принимают заявки на доставку продуктов, средств защиты и лекарств. Если с начала работы в штаб вступили 150 добровольцев,