Злоумышленница пообещала заявительнице помочь в оформлении путевки, фактически не имея такой возможности. Завладев денежными средствами, она перестала выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции обратилась 45-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила, что ранее отдала малознакомой женщине денежные средства для оформления туристической путевки, но в дальнейшем путевку она так и не получила. Материальный ущерб составил 530 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Автозаводской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя жительница Подмосковья.Установлено, что задержанная ранее работала в турфирме, и потерпевшая уже приобретала у нее туристическую путевку. Когда подозреваемая уволилась из организации, заявительница вновь к ней обратилась с аналогичной просьбой. Злоумышленница пообещала ей помочь в оформлении путевки, фактически уже не имея такой возможности. Завладев денежными средствами, она перестала выходить на связь, а похищенным распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22