Злоумышленники рассказали заявительнице, что вместе работают на строительном объекте, где ими и были найдены золотые и серебряные монеты...

Сотрудниками УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Западное Дегунино задержали подозреваемых в совершении мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 43-летней жительницы столицы, которая сообщила, что на улице к ней подошли неизвестные и продали ей поддельные монеты под видом золотых и серебряных. Общая сумма материального ущерба составила 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ставропольской и Братиславской улицах Москвы сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины 28 и 30 лет.Установлено, что неизвестный мужчина показал потерпевшей монеты и предложил их приобрести. Женщина попыталась отказаться, но в этот момент он подозвал к ним своего знакомого. Они рассказали заявительнице, что вместе работают на строительном объекте, где ими и были найдены данные монеты. Продолжая убедительно предлагать свой товар, мужчины уговорили женщину зайти в ломбард и проверить подлинность монет.Сотрудник ломбарда ей сообщил, что это чистое золото и оценил одну из монет в 26 тысяч рублей. Доверившись злоумышленникам, женщина согласилась и предложила им пройти к ее дому за деньгами. Она передала мужчинам 100 тысяч рублей, после чего те стали предлагать ей оставшиеся у них монеты, на что потерпевшая ответила согласием и вынесла злоумышленникам еще 400 тысяч рублей. После произошедшего женщина обратилась в ювелирный магазин, где ей сказали, что приобретенные монеты - подделка.СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29