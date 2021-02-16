Злоумышленник воспользовался личными данными сына заявительницы и угнал в Москве машину стоимостью около 600 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемого в угоне автомобиля, принадлежащего организации по предоставлению услуг каршеринга.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась женщина, которая попросила разобраться с ситуацией о якобы задолженности ее сына перед организацией, предоставляющей услуги каршеринга, за аренду машины. Со слов заявительницы, ее сын не брал в аренду автомобиль.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в г. Рязани задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель, фактически проживающий в Рязанской области.Установлено, что злоумышленник воспользовался личными данными сына заявительницы и угнал в Москве машину стоимостью около 600 тысяч рублей. Молодой человек хотел вернуться из столицы обратно в регион, и поэтому на Люблинской улице обратил внимание на каршеринговый автомобиль. В социальной сети злоумышленник нашел неизвестного, который помог ему за денежное вознаграждение оформить аренду транспортного средства на подставное лицо. Как выяснилось позже, мужчине были предоставлены данные сына заявительницы, которыми он незаконно воспользовался, и вернулся в регион на каршериговом автомобиле.По данному факту дознанием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18