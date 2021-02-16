По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны шестеро местных жителей. Игровое оборудование изъято.

Сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» во взаимодействии с коллегами из регионального УЭБиПК и СУ СК РФ по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии пресечена незаконная деятельность игорного заведения в городе Гусь-Хрустальный.В цокольном этаже одного из городских зданий правоохранители обнаружили игровые терминалы и компьютерное оборудование. Техника была подключена к сети Интернет и оснащена программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры.По подозрению в причастности к противоправной деятельности оперативники задержали шестерых жителей Владимирской области в возрасте от 22 до 50 лет.Предварительно установлено, что допуск в подпольное заведение имел ограниченный круг проверенных лиц.Следственными органами в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр».В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пятеро других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.