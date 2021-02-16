У горадминистрации есть месяц, чтобы обжаловать постановление суда.

Арбитражный суд Владимирской области признал помещение на улице Мира, в котором расположена экспозиция «Родная природа», федеральной собственностью. При этом пока оно находится на балансе администрации Владимира, у которой есть месяц на обжалование решения Фемиды.Напомним, что в июле 2019 года местный горсовет отменил льготы по аренде муниципальных зданий областными и федеральными учреждениями. С тех пор Владимиро-Суздальский музей заповедник, которому принадлежит выставка, должен был перечислять в бюджет по 4 млн рублей ежегодно.Руководство ВСМЗ заявило, что не потянет плату, а мэрия, в свою очередь, уведомила учреждение об одностороннем расторжении договора аренды подвала и цокольного этажа.После этого начались судебные тяжбы между Росимуществом и горамдинистрацией. В итоге первая инстанция доводы Росимущества более обоснованными.