Россиян предупредили о росте цен на продукты в ближайшие месяцы. Колбаса, сосиски и другая мясопродукция могут подорожать на 15%.

Россиян предупредили о росте цен на продукты в ближайшие месяцы. Колбаса, сосиски и другая мясопродукция могут подорожать на 15%.Мясопереработчики пожаловались на увеличение стоимости сырья. Так, если в феврале прошлого года за один килограмм тушки бройлера можно было отдать от 87 до 92 рублей, то в этом году – от 134 до 138 рублей. Аналогичная ситуация наблюдатся со свининой. Раньше один килограмм обходился в 119 рублей, сегодня его цена составляет от 134 до 138 рублей.Коммерческий директор агропромышленной фирмы "Наша житница" Артем Кудимов рассказал, что в ближайшее время в российских магазинах может подорожать и говядина – примерно до 15%. Это также связано с увеличением себестоимости. Эксперт подчеркнул, что единственный способ для производителей сохранить маржу – это повысить цены на продукты для розницы.С ним не согласился глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В разговоре с изданием "Коммерсантъ" специалист отметил, что в России сегодня работает более тысячи мясопереработчиков. Магазины могут найти замену производителям, повысившим цены. Так что потребители даже не заметят изменений на прилавках.В Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что пока не получали жалоб со стороны мясопереработчиков. Представители ведомства уточнили, что основания для они не видят. По их словам, в начале года стоимость свинины и птицы снизилась из-за перенасыщения рынка, а убойное куриное мясо даже немного подешевело.Ранее Минсельхоз отреагировал на сообщение о дефиците сахара. В ведомстве сообщили, что в этом году посевные площади для сахарной свеклы расширят на 14,4%. Ожидается, что ее производство составит не менее 40 миллионов тонн, сахара – около 6 миллионов тонн. Таким образом, проблемы с наличием сахара на прилавках магазинов исключены.