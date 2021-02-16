«Ростелеком» подключил цифровые услуги крупнейшему фармацевтическому предприятию Владимирской области – АО «Генериум». Провайдер предоставил в аренду волоконно-оптическую линию

«Ростелеком» подключил цифровые услуги крупнейшему фармацевтическому предприятию Владимирской области – АО «Генериум». Провайдер предоставил в аренду волоконно-оптическую линию связи и организовал два интернет-канала на гарантированной скорости до 1 Гбит/с. Специалисты компании проложили около семи километров ВОЛС, связав технологические площадки заказчика на Заводской, Старовской и Тихвинской улицах поселка Вольгинский в единую сеть. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Мы на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничаем с компанией “Генериум”, предоставляя услуги междугородной и международной связи. Теперь пакет услуг заказчика пополнился доступом в интернет. Исследовательский центр, расположенный в поселке Вольгинский Петушинского района, привлекает ученых со всего