«Ростелеком» подключил цифровые услуги крупнейшему фармацевтическому предприятию Владимирской области – АО «Генериум».

«Ростелеком» подключил цифровые услуги крупнейшему фармацевтическому предприятию Владимирской области – АО «Генериум». Провайдер предоставил в аренду волоконно-оптическую линию связи и организовал два интернет-канала на гарантированной скорости до 1 Гбит/с. Специалисты компании проложили около семи километров ВОЛС, связав технологические площадки заказчика на Заводской, Старовской и Тихвинской улицах поселка Вольгинский в единую сеть.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничаем с компанией "Генериум”, предоставляя услуги междугородной и международной связи. Теперь пакет услуг заказчика пополнился доступом в интернет. Исследовательский центр, расположенный в поселке Вольгинский Петушинского района, привлекает ученых со всего мира. Наши услуги обеспечат коммуникации между ученым сообществом и позволят специалистам фармпредприятия эффективно взаимодействовать с зарубежными коллегами. "Ростелеком” гарантирует качество предоставляемых сервисов, что подтверждается лояльностью наших клиентов, среди которых крупнейшие коммерческие и государственные предприятия».Дмитрий Соколов, начальник отдела информационных технологий АО «Генериум»:«2020 год подчеркнул значимость телекомуслуг в различных сферах деятельности, особенно в медицине. Доступ во Всемирную паутину является залогом стабильного успеха любого предприятия. Цифровая инфраструктура от "Ростелекома”, поможет нам скоординировать действия сотрудников, находящихся на разных технологических площадках, а также автоматизировать внутренние процессы и повысить точность выполнения операций. С интернетом от нашего провайдера мы уверены в защищенности и высокой эффективности корпоративной сети».Узнать подробную информацию об услугах и оформить заявку на подключение можно на сайте компании.