Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели и похолодании к вечеру вторника. В ближайшие сутки в столичном ..

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели и похолодании к вечеру вторника. В ближайшие сутки в столичном регионе выпадет до полсантиметра снега.По словам Леуса, в первой половине дня в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, но уже во второй половине начнутся осадки. К вечеру подует юго-западный ветер, который может разогнаться до девяти метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, сообщает .Эксперт добавил, что в Москве воздух остынет до 12-14 градусов мороза, а в Московской области – до минус 11-16 градусов, передаёт телеканал "".