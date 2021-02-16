Злоумышленники оформляли рецепты на получение дорогостоящего лекарства, на основании которых сами получали препараты в аптечных пунктах и продавали их...

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников системы здравоохранения.Как сообщалось ранее, полицейские пресекли деятельность сотрудников медицинского учреждения, подозреваемых в хищении и сбыте медикаментов для лечения онкологических больных.В результате расследования в отношении двоих фигурантов в отдельное производство выделено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление.Оперативниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлено, что медики убедили пациентку, находящуюся на амбулаторном лечении с тяжелым заболеванием, в необходимости приобретения и приема препарата иностранного производства за личные средства. В действительности же данные медикаменты предоставлялись пациентам бесплатно.Злоумышленники оформляли рецепты на получение дорогостоящего лекарства, на основании которых сами получали препараты в аптечных пунктах и продавали их.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28