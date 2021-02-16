Мужчина бросил в лобовое стекло кабины машиниста электропоезда, прибывающего на платформу станции, стеклянную бутылку, в результате чего поезд был снят с линии...

«Полицейские патрульно-постовой службы столичного метрополитена задержали 36-летнего мужчину, из хулиганских побуждений бросившего в лобовое стекло вагона электропоезда стеклянную бутылку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудникам полиции поступила информация о том, что на станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена мужчина бросил в лобовое стекло кабины машиниста электропоезда, прибывающего на платформу станции, стеклянную бутылку, в результате чего поезд был снят с линии.Полицейскими, осуществляющими службу на станции столичного метрополитена, незамедлительно были приняты меры к задержанию злоумышленника. Им оказался 36-летний житель одного из регионов России. Установлено, что мужчина действовал беспричинно, из хулиганских побуждений. Своими действиями он нарушил нормальную работу движения поездов и создал угрозу жизни и здоровью пассажирам Московского метро и машинисту электропоезда.По данному факту следственными органами УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18