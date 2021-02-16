Установлено, что в ходе конфликта на бытовой почве подозреваемая, нанесла родственнику ножевое ранение, от которого последний скончался на месте...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коньково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.В дежурную часть ОМВД России по району Коньково обратился житель дома, расположенного на улице Островитянова. Он сообщил, что на лестничной площадке между 6 и 7 этажами обнаружено тело неизвестного. Позднее было установлено, что мужчина скончался от острой кровопотери.В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники полиции на улице Островитянова задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась 33-летняя жительница Москвы. Установлено, что в ходе конфликта на бытовой почве подозреваемая, нанесла родственнику ножевое ранение, от которого последний скончался на месте.Черемушкинским МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Пресс-служба УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве(499) 129-75-56