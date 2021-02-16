Двое молодых людей из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих мужчин из ближнего зарубежья...

"Оперативниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержаны двое несовершеннолетних жителей столицы, подозреваемых в грубом нарушении общественного порядка в вагоне поезда", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Вечером 7 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Речной вокзал» до станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, двое молодых людей из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих мужчин из ближнего зарубежья. Один из злоумышленников, используя предмет, схожий с металлической битой, нанес им пострадавшим удары в область головы, а его соучастник начал избивать граждан руками и ногами. В продолжение своих противоправных действий, когда поезд уже подъезжал к платформе станции, злоумышленник распылил в сторону потерпевших содержимое аэрозольного баллончика, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия.Нарядом скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы. В ходе проведения обысков оперативниками обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18