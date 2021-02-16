Злоумышленники похитили велосипед, находившийся в подъезде жилого дома. Установлена причастность мужчин еще к 15 аналогичным эпизодам преступной деятельности...

Оперативники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж велосипедов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 44-летней местной жительницы, которая рассказала, что неизвестные путем повреждения троса похитили велосипед, который находился в лифтовом холле.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 24 и 38 лет.Установлено, что злоумышленники, заранее вступив в преступный сговор с целью получения прибыли, похитили велосипед, находившийся в подъезде жилого дома.В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили причастность мужчин еще к 15 аналогичным эпизодам преступной деятельности. Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. В настоящий момент часть похищенного имущества изъята и вскоре будет возвращена законным владельцам.По данным фактам следствием и дознанием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57