Владимирский областной суд признал распоряжение губернатора о приватизации госимущества незаконным. Владимиру Сипягну придется подчиняться требованиям, распродавать предприятия по утвержденному им плану он не сможет. Конечное решение за Заксобранием.

Владимирский областной суд признал распоряжение губернатора о приватизации госимущества незаконным. Владимиру Сипягну придется подчиняться требованиям, распродавать предприятия по утвержденному им плану он не сможет. Конечное решение за Заксобранием.Напомним, конфликт губернатора с Заксобранием произошел в конце 2020 года. Сипягин утвердил прогнозный план приватизации госимущества на ближайшие три года единоличным решением. План предусматривал передачу в частные руки госпредприятий, как "Владимиртеплогаз" и "ДСУ-3". В администрации активно приступили к подготовке предприятий к продаже, в частности, были направлены запросы об их начальной стоимости. Депутаты неоднократно обращались к губернатору с просьбой внести изменения в план приватизации, но губернатор продолжал игнорировать требования законодательства. В сложившейся ситуации судебное разбирательство было единственной возможностью принудить главу соблюсти закон.Илья Львов, руководитель строительной компании, член Общественной палаты Владимирской области:- Данный вопрос не должен решаться в рамках только одной ветви власти. Здесь необходимо взаимодействие исполнительной и законодательной власти, естественно, общественный контроль, потому мы говорим о таких крупных предприятиях, как "ДСУ-3", "Владимиртеплогаз" - это инфраструктурные предприятия, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность области. Конечно, такие предприятия просто не могут уходить с молотка и эти решения не могут приниматься с учетом только сиюминутных интересов. Это решения стратегические.