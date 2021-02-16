В период пандемии коронавируса бизнес по всему миру особенно сильно ощутил на себе вызовы новой эпохи. Перестраиваться пришлось и рестораторам. Эпидемия стала проверкой на прочность, но дала возможность развиваться новым интересным трендам. В моду стало входить использование местных продуктов – локализм. В качестве примера международный эксперт в области стратегического маркетинга Дмитрий Завражнов привел коллаборацию российских рестораторов с коньячным домом Коктебель.

В период пандемии коронавируса бизнес по всему миру особенно сильно ощутил на себе вызовы новой эпохи. Перестраиваться пришлось и рестораторам. Эпидемия стала проверкой на прочность, но дала возможность развиваться новым интересным трендам. В моду стало входить использование местных продуктов – "локализм". В качестве примера международный эксперт в области стратегического маркетинга Дмитрий Завражнов привел коллаборацию российских рестораторов с коньячным домом "Коктебель".До пандемии в мире произошла всеобщая стандартизация, отметил Дмитрий Завражнов.Одни и те же бренды и рестораны быстрого питания – "Макдоналдс", "Зара" и прочие – можно встретить в любом крупном городе, объяснил аналитик.По его словам, сейчас тенденция пошла в обратную сторону: у людей возникла любовь к своему, местному. "Жители мегаполисов подвержены городским стрессам, ностальгируют по природе, натуральным продуктам", – подчеркнул Завражнов.Коронавирус стал мощнейшим катализатором, который ускорил динамику уже происходивших в мире трендов. Среди них – стремление покупать натуральные продукты и localand, или "локализм" (интерес к местной продукции). В определенном смысле "локализм" – это антипод глобализации, объяснил Завражнов.Люди хотят натурального, аутентичного, крафтового. "И поэтому растет значение местных брендов", – сказал он.Изменения происходят даже в культуре потребления коньяка. Маркетолог признался, что был удивлен, когда узнал, что французская молодежь предпочитает пить благородный напиток не в чистом виде, а в коктейлях.Российским производителям проще вписаться в новые тренды, убежден Завражнов. Французские бренды сильны столетними традициями, но у отечественных другое преимущество: они менее консервативны, способны подходить к работе свободнее и творчески, могут экспериментировать с новыми купажами, рассуждает аналитик.В пример Завражнов привел старейший российский коньячный дом "Коктебель". Он успешно работает на пересечении двух актуальных трендов – "локализм" и "жажда новых впечатлений", убежден эксперт."Его представленность в ресторанах NovikovGroup и White Rabbit Family – показатель того, что местные производители вполне способны предоставить опытной публике качественный и интересный местный продукт", – подчеркнул Завражнов.Маркетолог уверен: у локальных брендов вроде "Коктебеля" большое будущее. Эксперт высоко оценил как саму продукцию коньячного дома, так и его маркетинговую стратегию, которая ориентируется на актуальные тренды.Вместе с локализацией растет и интерес к новым интерпретациям, считает маркетолог. Эксперт особо отметил Владимира Мухина из White Rabbit Family. Ресторатор продвигает новую русскую кухню.По мнению Завражнова, современные рестораны несут в себе не только гастрономическую функцию – они превращаются в целые мультисенсорные площадки с потрясающим видеоконтентом. "И одновременно и еда, и запахи. Вот это мультисенсорика – это очень интересный момент. Это нужно потребителю", – убежден маркетолог.Интерес российских рестораторов к "локализму" в целом и в частности закономерен. Это один из старейших коньячных домов России: производством благородного напитка на южном берегу Крыма занимаются с 1959 года.Но история виноделия на живописном склоне горды Кара-Даг началась задолго до середины XX века. Первое промышленное производство в "стране Коктебель" датируется еще 1879 годом.Сейчас в хранилищах "страны Коктебель" находится около 3,5 тысячи бочек с высококачественными коньячными спиртами различной выдержки. Некоторые из них хранятся более 60 лет.