В Александрове загорелся частный дом. 16 февраля днём начался пожар на улице Снежная. На место выехали пожарные. Из дома валил черный дым. Пожарные не дали огню распространиться по всему

В Александрове загорелся частный дом. 16 февраля днём начался пожар на улице Снежная. На место выехали пожарные. Из дома валил черный дым. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию и ликвидировали возгорание на 20 квадратных метрах. Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты в доме. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 13 огнеборцев. Дознаватели МЧС