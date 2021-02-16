Профилактические мероприятия поддерживают общественники, дружинники и школьники.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор», Общественного совета при ОМВД и волонтерами школы №7 провели профилактическую акцию на самых оживленных улицах города.Участники акции вручили автолюбителям и прохожим памятки о соблюдении Правил дорожного движения и открытки, подготовленные школьниками. В них ребята призвали участников дорожного движения не нарушать скоростной режим, пристегиваться ремнем безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств.Дружинники и общественники обратились к участникам акции с призывом переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, в темное время суток носить световозвращающие элементы на верхней одежде, быть предельно внимательными и бдительными.Аналогичные мероприятия проводят сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району.Госавтоинспекторы совместно с педагогами, активистами и отрядом ЮИД провели мастер-класс по изготовлению открыток с коротким пожеланием: «Безопасной дороги! Тебя любят и ждут дома!». Эти послания ребята подарили своим родителям в качестве напоминания о важности соблюдения ПДД.