Сотрудники управления экономической безопасности при силовой поддержке Росгвардии накрыли подпольный игровой клуб в Гусь-Хрустальном. Он располагался в подвальном помещении одного из

Сотрудники управления экономической безопасности при силовой поддержке Росгвардии накрыли подпольный игровой клуб в Гусь-Хрустальном. Он располагался в подвальном помещении одного из городских зданий. Силовики изъяли мониторы, системные блоки, игровые автоматы. Техника была подключена к сети Интернет и оснащена программным обеспечением, позволяющим вести деятельность в режиме казино. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение