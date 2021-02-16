В Коломенской больнице из колена девятилетнего мальчика врачи достали металлический фрагмент размером 0,5 на 0,3 сантиметра, передает сайт . Сообщается, что из-за него рана на ноге ребенка ..

В Коломенской больнице из колена девятилетнего мальчика врачи достали металлический фрагмент размером 0,5 на 0,3 сантиметра, передает сайт "". Сообщается, что из-за него рана на ноге ребенка долгое время не могла зажить. Сам он рассказал, что пострадал при катании на горке еще пять дней назад. Своевременное вмешательство врачей помогло избежать страшных последствий.