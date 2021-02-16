Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников.

Более 4 млн рублей выделила администрация Костромской области на мероприятия по борьбе с коронавирусом из своего резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Ситников.«Около 2,6 млн рублей направлено на организацию работы мобильной бригады для забора биоматериала при наличии симптомов Covid-19. Ещё 1,5 млн рублей предусмотрено на проведение исследований на ковид, а 200 тысяч рублей пойдут на санобработку очагов заболеваемости», - пояснили в пресс-службе губернатора.Напомним, что в 2020 году из резервного фонда на борьбу с опасной инфекцией было выделено 139,3 млн рублей. Деньги потратили на приобретение средств индивидуальной защиты, лекарств, медоборудования, оснащение коек в ковидариях.При этом в начале февраля было принято решение о выделении 37 млн рублей на оснащение станции для производства кислорода во второй окружной больнице Костромы.