Губернатор Сергей Ситников поставил перед профильным департаментом задачу обсудить этот вопрос с родительским сообществом.

Новая возможность социальной поддержки семей с детьми обсуждается в Костромской области. Родителям предложено высказать свое мнение о возможности централизованной покупки недорогой форменной школьной одежды. В этих целях регион готов выступить посредником и провести переговоры со швейными предприятиями о минимальных ценах на одежду за счёт больших объёмов заказа.Губернатор Сергей Ситников поставил перед профильным департаментом задачу обсудить этот вопрос с родительским сообществом. Предполагается, что цену на форменную одежду удастся снизить в разы - за счет массового пошива, оптовой закупки тканей и, возможно, определенных преференций для местных швейных предприятий.Многие костромичи уже крайне воодушевленно встретили эту новость. Ведь речь идет не просто о пошиве школьной формы, как это было раньше, а о некой новой мере социальной поддержки семей. Школьная одежда занимает значимую часть семейного бюджета, поэтому возможность получить комплекты современной формы на каждого ребенка-школьника по приемлеммым ценам.Естественно, никто не собирается принимать такое решение впопыхах. Перед региональным департаментом образования поставлена задача провести встречи с родительским сообществом, взвесить все «за» и «против» и только после принимать решение. Несомненно, в умах некоторых костромичей словосочетание «школьная форма» звучит как некий архаизм. Но уже давно нужно понять, что форма для школьников благодаря новым технологиям и разнообразным материалам может в действительности быть удобной, стильной и комфортной. И будет нравиться как родителям, так и детям.