Фигурантов, один из которых похитил стальную наковальню с территории частного дома, помог задержать местный житель.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летних сожителей.В начале октября прошлого года в полицию поступило сообщение о хищении имущества с территории частного дома. Потерпевший сообщил, что пропали медные теплообменники, отбойный молоток и газовая колонка на сумму 8 500 рублей.Сотрудникам полиции, прибывшим по указанному адресу, владелец дома указал на находившихся здесь же мужчину и женщину, которых он подозревал в совершении кражи.В дальнейшем было установлено, что после звонка в полицию потерпевший просматривал записи с видеокамер, установленных по периметру дома, когда увидел, что злоумышленники вновь появились на участке. Собственник предпринял меры к их удержанию до прибытия следственно-оперативной группы.В ходе следствия была установлена причастность обвиняемого к хищению перфоратора и стальной наковальни, весом 60 кг, с территории другого дома, а также к незаконному хранению наркотических средств. По версии следствия, 0,92 грамма синтетических наркотиков фигурант приобрел для личного потребления.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) направлены в суд для рассмотрения по существу.