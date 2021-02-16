Крымский полуостров не дает покоя украинским властям. Киев придумал новый план по возвращению территории.

Крымский полуостров не дает покоя украинским властям. Киев придумал новый план по возвращению территории.Украинский парламент во вторник призвал международныеорганизации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россиюиз-за Крыма. Также депутаты Верховной рады попросили западных партнеровостановить якобы "милитаризацию" полуострова.План Украины по привлечению европейских лидеровпрокомментировали в России. Глава комитета крымского парламента по народнойдипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что все призывыКиева бессмысленны. "Никто и никогда не станет всерьез претендовать начасть территории России", – сказал он.По словам Гемпеля, каждый разумный европейский политиксегодня понимает, что идти против Москвы все равно что выстрелить себе в ногу.Все уже давно считают Крым российской территорией. Политик порекомендовалУкраине начать укреплять отношения с соседями вместо того, чтобы"устраивать политический цирк".Глава комитета добавил, что Россия всегда действовала вправовом поле и никому не позволит за нее решать, где нужно размещать военныйконтингент. В разговоре с Гемпель подчеркнул, чтожители Крыма выступают за то, чтобы была обеспечена безопасность границ.Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного вмарте 2014 года референдума, где подавляющее большинство поддержало идеюприсоединения. Власти Украины отказались признать итоги голосования и назвалиполуостров "временно оккупированной территорией".