Крымский полуостров не дает покоя украинским властям. Киев придумал новый план по возвращению территории.
Крымский полуостров не дает покоя украинским властям. Киев придумал новый план по возвращению территории.
Украинский парламент во вторник призвал международные
организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию
из-за Крыма. Также депутаты Верховной рады попросили западных партнеров
остановить якобы "милитаризацию" полуострова.
План Украины по привлечению европейских лидеров
прокомментировали в России. Глава комитета крымского парламента по народной
дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что все призывы
Киева бессмысленны. "Никто и никогда не станет всерьез претендовать на
часть территории России", – сказал он.
По словам Гемпеля, каждый разумный европейский политик
сегодня понимает, что идти против Москвы все равно что выстрелить себе в ногу.
Все уже давно считают Крым российской территорией. Политик порекомендовал
Украине начать укреплять отношения с соседями вместо того, чтобы
"устраивать политический цирк".
Глава комитета добавил, что Россия всегда действовала в
правовом поле и никому не позволит за нее решать, где нужно размещать военный
контингент. В разговоре с Гемпель подчеркнул, что
жители Крыма выступают за то, чтобы была обеспечена безопасность границ.
Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в
марте 2014 года референдума, где подавляющее большинство поддержало идею
присоединения. Власти Украины отказались признать итоги голосования и назвали
полуостров "временно оккупированной территорией".