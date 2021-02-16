Оказалось, что в протоколе испытаний, по которому была принята декларация о соответствии, не было сведений о тестировании на микотоксины – охратоксин «А».

В Меленках для организации питания школьников была закуплена манная крупа, сопроводительные документы на которую не подтверждали её безопасность.Закупка состоялась 12 января 2021 года. Специалисты Россельхознадзора проверили продукт. Оказалось, что в протоколе испытаний, по которому была принята декларация о соответствии, не было сведений о тестировании на микотоксины – охратоксин «А».В результате в отношении учреждения возбуждено административное дело по статье о нарушении правил закупки зерна. С директором школы проведена разъяснительная беседа.