По имеющейся информации, злоумышленники представлялись работниками газовой службы и под предлогом проверки оборудования проникали в квартиры граждан...

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении граждан преимущественно пожилого возраста.По имеющейся информации, злоумышленники представлялись работниками газовой службы и под предлогом проверки оборудования проникали в квартиры граждан. Затем они сообщали жильцам о необходимости установки датчиков загазованности и предлагали приобрести их по завышенной цене. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали аферистам свои сбережения.Следственной частью СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, когда они в форме сотрудников газовой службы направлялись по одному из адресов. В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято газовое оборудование, а также поддельные удостоверения, мобильные телефоны, печати и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.Установлено, что злоумышленники не имели соответствующих навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и на самом деле нигде не работали.В настоящее время двое задержанных заключены под стражу, их сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк