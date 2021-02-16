Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар не только по здоровью, но и по душевному состоянию людей. Многие пересмотрели свои взгляды на контакты и общение.

Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар не только по здоровью, но и по душевному состоянию людей. Многие пересмотрели свои взгляды на контакты и общение.Коронавирус в России сегодня продолжает отдалять людей друг от друга. Боясь подхватить "чуму ХХI века", граждане сводят контакты к минимуму и предпочитают работать и общаться дистанционно. Кроме того, из-за постоянного нахождения в одном помещении многие супруги расторгли отношения, не имя возможности побыть наедине с собой и отдохнуть. В результате в ряде стран началась настоящая эпидемия нарушений психики, связанных, в том числе – с одиночеством.Чтобы исправить ситуацию, власти Японии учредили должность министра одиночества. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил создать аналогичное ведомство и в России, назвав его, к примеру – министерством психологической помощи. Оно будет заботиться о душевном благосостоянии граждан, пишетАнохин отметил, что подобную структуру можно также учредить внутри Минздрава. При этом оно должно будет оказывать, в том числе – бесплатную помощь населению. Однако социолог Валерия Касамара предположила, что россияне могут негативно отнестись к такому шагу, потому что он предполагает увеличение числа госслужащих. В связи с этим она предложила назначить ответственных за психологическое здоровье из числа действующих сотрудников Министерства здравоохранения и социального блока.