Парламентарии рассматривают законопроект о создании мобильных аптек. Такие учреждения могут появиться в Московской области. В региональном заксобрании отметили, что пока документ прошёл ..

Парламентарии рассматривают законопроект о создании мобильных аптек. Такие учреждения могут появиться в Московской области.В региональном заксобрании отметили, что пока документ прошёл только первое чтение. Заместитель председателя комитета Московской областной Думы по охране здоровья Владимир Вшивцев отметил, что такая мера позволит решить проблему с доступностью препаратов, главным образом – для инвалидов, которым не придётся лишний раз идти в аптеку за лекарствами, сообщает сайт "".