Прокуратура выявила нарушения в деятельности Управления капитального строительства администрации Юрьев-Польский района.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности Управления капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации Юрьев-Польский района.Установлено, что между ООО «ТДМ» и муниципальным учреждением заключен контракт на реконструкцию водозабора. Позднее в его рамках было подписано допсоглашение. Однако, в нарушение требований законодательства информация об этом в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в установленный срок не направлялась.В этой связи прокурором района в адрес администрации муниципального образования Юрьев-Польский внесено представление, которое удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении директора Управления вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. По результатам его рассмотрения на должностное лицо наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.