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Самые интересные новости - только у нас
Во Владимирской области сильные морозы пришли на смену небывалому снегопаду
Улицу Луначарского во Владимире перекрыли из-за ремонтных работ
Лекарствами льготников во Владимирской области будут снабжать "в ручном режиме"
Австралийские раки "зимуют" во Владимирской области
Чемпион Паралимпийских игр Роман Петушков защитил магистерскую диссертацию во Владимире
Муромская художница воссоздала миниатюрный кабинет Шерлока Холмса
"Лыжня в России" во Владимирской области перенесена
Легкоатлеты из Владимирской области завоевали медали всероссийских соревнований