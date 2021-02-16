Наша землячка, Елена Еранина, в составе женской сборной России завоевала бронзовую медаль в командной гонке на Чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит сейчас в голландском Херенвене.

Наша землячка, Елена Еранина, в составе женской сборной России завоевала бронзовую медаль в командной гонке на Чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит сейчас в голландском Херенвене.Этот успех в очередной раз говорит о том, как сильна муромская конькобежная школа, отметил на своей странице в контакте глава Мурома Евгений Рычков. Также он сообщил, что накануне дня этого достижения получено положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства искусственной ледовой дорожки на стадионе «Энергия». Так что можно ожидать новых побед!