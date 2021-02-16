При этом научно-производственный комплекс намерен увеличить штат сотрудников с 1230 до 1600 человек.

Владимирский завод «Автоприбор» в ближайшие три года планирует инвестировать 3 млрд рублей в модернизацию производства. В планах – расширение спектра продукции – выпуск бескаркасных стеклоочистительных щёток и запуск новой испытательной лаборатории.«Ассортимент бескаркасных стеклоочистителей будет включать 20 видов щёток от 300 до 700 миллиметров. Они подойдут как для отечественных авто, так и для зарубежных брендов - Аudi, BMW, Citroen, Chevrolet, Datsun, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Lifan, Мazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Range Rover, Renault, Peugeot, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota и Volkswagen», - сообщили на предприятии.В серии щётки появятся в текущем году, а первая партия будет изготовлена уже в марте.При этом научно-производственный комплекс намерен увеличить штат сотрудников с 1230 до 1600 человек.На втором этапе модернизации на заводе установят высокоскоростные штамповочные комплексы для изготовления деталей из рулонного материала. Ожидается, что это позволит повысить производительность труда в 2,5-5 раза.