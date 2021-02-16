Спортсмен сделал выбор в пользу родного региона.

Сделал выбор в пользу родного региона. Знаменитый владимирский биатлонист Алексей Слепов в период вынужденной дисквалификации агентством РУСАДА осваивает новую профессию. Чемпион нашёл работу. Все подробности он рассказал «Вестям».- Всем привет! Чем я сейчас занимаюсь? Тренирую детей полиатлону. Зимой - лыжи, подтягивания, отжимания и стрельба, а летом добавляется ещё бег и плавание.Интервью на дистанции - первое в новом качестве. Инструктор детско- юношеской спортивной школы города Радужный. Так официально звучит новая должность чемпиона Алексея Слепова. Кстати, девиз школы: «Быть первым - быть лучшим!». Из этих школьников он готов воспитать настоящих спортсменов. Тренировки - каждый день.Алексей Слепов, чемпион Европы и России по биатлону, инструктор детско-юношеской спортивной школы г. Радужный: «Сейчас мы первый раз идём на лыжную тренировку, всем подобрали, кому чего нем хватает из инвентаря, отработали технические моменты».Отработка конькового хода, спусков. Ребята стараются. В наставниках - звезда биатлона! Алексей Слепов набрал 50 школьников. Занятия в группах по 10 человек. Таковы требования эпохи коронавируса. Которая так остро поставила вопросы иммунитета и укрепления здоровья. Режим «строгость» педагогу активировать не приходится. На лыжню здесь выходят с удовольствием.- Команда у нас дружная, все слушаются меня хорошо.О том, что работу нужно искать срочно, Алексей ещё недавно рассказывал «Вестям». Предложения поступали в том числе из Москвы и далёкой Ухты. Однако, вынужденный период соревновательного простоя Слепов решил провести на пользу юным спортсменам и родной области. Напомним, чемпион дисквалифицирован агентством РУСАДа. У биатлониста – 3 предупреждения, так называемых «красных флажка». Трижды его не оказалось на месте, указанном в программе обязательного тестирования на допинг.График титулованного спортивного наставника - плотный. Это не только лыжня, но и в целом - вопросы общей физической подготовки детей.- Так, посмотрим, как тренируются ребята, да, все активные, молодцы.Также Алексей преподаёт и в центре внешкольной работы "Лад". Радужный - город для Слепова - родной. Так что это, в определённом смысле, возвращение. В ближайшее время должен решиться и вопрос со служебной квартирой. Срок дисквалификации нашего земляка определит суд. По требованиям РУСАДы, он может составить до двух лет.Подопечные Алексея Слепова, несмотря на юный возраст, уже следят за соревнованиями самого высокого ранга. И, к примеру, смотрят чемпионат мира по биатлону, который в эти дни принимает словенская Поклюка. Санкции WADA вступили в силу. И это первый крупный турнир, на котором вместо российского гимна звучит гимн международного союза биатлонистов, изображение национальной символики запрещено. Как и финиш с российским флагом. В титрах и телеграфике используется аббревиатура RBU – Russian Biathlon Union - Российский Союз биатлонистов. Свои слова поддержки россиянам направили и юные воспитанники Слепова.Мария Платанюк«Вести-Владимир»