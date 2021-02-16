Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Прокуратурой города Владимира по сведениям, размещенным в средствах массовой информации, установлено, что в учреждении общественного объединения «Владимирский областной центр профсоюзов» перед 25 работниками имелась задолженность по заработной плате в размере около 3 млн рублей.В августе 2020 года прокурором города руководителю учреждения внесено представление (задолженность погашена в полном объеме), по постановлениям прокурора должностное лицо и организация оштрафованы на общую сумму 30 тыс. рублей, в интересах граждан направлено 10 заявлений о выдаче судебных приказов (удовлетворены). Также материалы проверки по данному факту направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется уголовное дело.