Уже с этого года Владимирский филиал президентской академии начинает набор на новые специальности.

Владимирский филиал РАНХиГС заключил сотрудничество с прокуратурой Владимирской области. Его подписал директор института Вячеслав Картухин и прокурор области Игорь Пантюшин.Уже с этого года Владимирский филиал президентской академии начинает набор на новые специальности. Задача - подготовить высококвалифицированные кадры для органов прокуратуры Владимирской области, рассказывает директор филиала Вячеслав Картухин. В планах - совместные круглые столы, лекции, научные исследования и защита дипломных проектов.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «Представители органов прокуратуры будут непосредственно участвовать. И в качестве лекторов, проведения различных встреч, производственной практики. И, конечно, последующее трудоустройство”.Сегодня для прокуратуры, как никогда, актуальна тема подготовки кадров. И студентов ждет глубокое погружение в профессию. Прокуратура области сотрудничает с Владимирским филиалом РАНХИГС уже несколько лет. В этом году партнерство вышло на новый уровень - филиал будет выпускать специалистов широкого профиля. В новой программе - вопросы противодействия коррупции, профилактика преступности, исполнение нацпроектов.Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Все это будет реализовано в жизни, принесет хорошие результаты. И, я уверен, специалисты, которые будут выпускниками этого вуза, займут достойное место в системе органов прокуратуры и принесут большой хороший результат на благо нашей области”.Программа для будущих студентов уже разработана, она получила поддержку федеральных структур. Владимирский филиал РАНХиГС принимает абитуриентов со всей России.Анастасия Сахарова. Семен Карпов“Вести-Владимир”