Уже с этого года Владимирский филиал президентской академии начинает набор на новые специальности.
Владимирский филиал РАНХиГС заключил сотрудничество с прокуратурой Владимирской области. Его подписал директор института Вячеслав Картухин и прокурор области Игорь Пантюшин.
Уже с этого года Владимирский филиал президентской академии начинает набор на новые специальности. Задача - подготовить высококвалифицированные кадры для органов прокуратуры Владимирской области, рассказывает директор филиала Вячеслав Картухин. В планах - совместные круглые столы, лекции, научные исследования и защита дипломных проектов.
Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «Представители органов прокуратуры будут непосредственно участвовать. И в качестве лекторов, проведения различных встреч, производственной практики. И, конечно, последующее трудоустройство”.
Сегодня для прокуратуры, как никогда, актуальна тема подготовки кадров. И студентов ждет глубокое погружение в профессию. Прокуратура области сотрудничает с Владимирским филиалом РАНХИГС уже несколько лет. В этом году партнерство вышло на новый уровень - филиал будет выпускать специалистов широкого профиля. В новой программе - вопросы противодействия коррупции, профилактика преступности, исполнение нацпроектов.
Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Все это будет реализовано в жизни, принесет хорошие результаты. И, я уверен, специалисты, которые будут выпускниками этого вуза, займут достойное место в системе органов прокуратуры и принесут большой хороший результат на благо нашей области”.
Программа для будущих студентов уже разработана, она получила поддержку федеральных структур. Владимирский филиал РАНХиГС принимает абитуриентов со всей России.
Анастасия Сахарова. Семен Карпов
“Вести-Владимир”