Владимирский Музей природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника арбитражный суд передал в федеральную собственность. Это значит, что городские власти лишились помещения на улице Мира,

Владимирский Музей природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника арбитражный суд передал в федеральную собственность. Это значит, что городские власти лишились помещения на улице Мира, за аренду которого мэрия ранее требовала 4 миллиона рублей ежегодно. Но с этой суммой в ВСМЗ не согласились. Тогда городские власти изъявили желание забрать на свой баланс Музей природы. После этого управление муниципального имущества