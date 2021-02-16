Владимирцы сняли на видео крупный порыв на теплосети. На Вокзальной улице возле 32 дома из под земли вырывается столб горячей воды и пара высотой в несколько метров. Как нам сообщили в

Владимирцы сняли на видео крупный порыв на теплосети. На Вокзальной улице возле 32 дома из под земли вырывается столб горячей воды и пара высотой в несколько метров. Как нам сообщили в компании “Т Плюс”, это не единственный такой порыв. Кипяток бьёт из под земли на улицах Лермонтова возле дома 15а и на Растопчина, 45а. И