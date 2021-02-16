Фотографии гало (его еще называют "зимней радугой") они прислали нам на вестийный WhatsApp +7-919-019-62-62.

Фотографии гало (его еще называют "зимней радугой") они прислали нам навестийныйWhatsApp +7-919-019-62-62.Житель областного центра Дмитрий Королев зафиксировал это редкое природное явление в центре Владимира, когда был на улице Гагарина.Зимняя радуга в сильные морозы — далеко не редкое явление. В науке этот оптический феномен получил своё название — гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны).Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой — яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность. И по бокам от солнца могут быть видны довольно яркие пятна, которые похожи на солнечный диск.А это фото сделано в районе площади Фрунзе.И еще одно фото - ближе к центру города.А вот такие снимки сделала наша радиоведущая Яна Тарасова прямо из окна ГТРК "Владимир".