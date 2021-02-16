У областной прокуратуры появилась местная кузница кадров. Во Владимире в одном из ВУЗов открыли специальность «Судебная и прокурорская деятельность». Учебное заведение будет готовить

У областной прокуратуры появилась местная кузница кадров. Во Владимире в одном из ВУЗов открыли специальность «Судебная и прокурорская деятельность». Учебное заведение будет готовить квалифицированных специалистов, прежде всего, для прокуратуры Владимирской области. Та, в свою очередь, готова принимать студентов на производственную и преддипломную практику; даст возможность поработать в качестве общественных помощников. Руководство надзорного ведомства будет участвовать